Nada de hatches: SUVs serão os novos carros 'baratos' do mercado brasileiro

Porém, no tempo do CrossFox, nem as montadoras chamavam esses produtos de SUVs, porque ainda não havia a diretriz de que, para fazer sucesso no Brasil, é preciso ser utilitário-esportivo. Por isso, os modelos não negavam o que eram na realidade: versões mais altas de hatches compactos.

Aí veio o WR-V. Aquela foi a primeira vez que uma marca lançou uma versão com vão livre do solo elevado de um hatch - o Fit, que muitos chamam de monovolume - com um nome não associado ao do produto de origem. A montadora apresentou o carro como um SUV subcompacto - abaixo do HR-V.

Deu certo? Não deu. Apesar do nome diferente, o visual era muito semelhante ao do Fit, mas com uma traseira mais feia. O posicionamento de preços também não foi dos melhores. Valia mais a pena ter versões mais básicas do HR-V.

Agora, a Honda anunciou que o WR-V vai voltar. Porém, desta vez não cometerá os erros do passado, e usará a fórmula que já se mostrou bem-sucedida com Pulse e Nivus. O visual nada terá a ver com o do City.

Trata-se do Elevate, apresentado em 2023, e que no Japão já leva o nome de WR-V. O produto será feito em Itirapina (SP) e lançado no segundo semestre de 2025. Um dos frutos do investimento de R$ 4,5 bilhões que a marca anunciou para o País, será o primeiro Honda nacional com tecnologia híbrida - associando motor elétrico a flex.

O futuro

Por ora, os SUVs subcompactos substituem os hatches premium. Mas e no futuro? Enquanto a Renault lança o Kardian e a Honda anuncia o WR-V, pouco se fala sobre o que ocorrerá com Onix, Polo e HB20. Produtos inéditos nessa categoria? Há poucos rumores, ou nenhum.