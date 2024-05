De BYD a Caoa: 14 carros que estão bombando suas vendas em 2024

Pódio

Os carros que aparecem nas três primeiras posições tiveram crescimento muito forte. No primeiro lugar está o Song Plus. O BYD foi lançado no Brasil no final de 2022, mas teve desempenho muito discreto nos primeiros meses. De janeiro a abril de 2023, foram apenas 442 unidades emplacadas.

A partir do segundo semestre do ano passado, o carro decolou. E, no primeiro quadrimestre de 2024, somou 6.569 emplacamentos, 1386,2% a mais que no mesmo período de 2023. É o 35º carro mais vendido do Brasil.

O segundo lugar é de um Caoa Chery, que passou da 54ª para a 26ª posição no ranking de automóveis e comerciais leves. Trata-se do Tiggo 5X, que somou 9.165 emplacamentos, alta de 479,7%.

Sem lançar nenhum produto inédito, apenas novas versões (bem mais baratas que a concorrência), a Caoa Chery tem também o terceiro lugar. O Tiggo 7 cresceu 258,3%, registrando 5.880 emplacamentos e fechando a lista dos 40 mais vendidos em 2024 (no mesmo período de 2023, era 52º).

Acima de 50%

Além de BYD e Caoa Chery, a Volkswagen está brilhando em 2024. A montadora tem nada menos do que três produtos com crescimento acima de 50%. Analisando o percentual de alta, o líder é o Virtus, com 10.381 emplacamentos, 118,2% a mais que no primeiro quadrimestre de 2023.