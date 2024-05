Polo supera Strada e Tiggo 7 surpreende no ranking dos carros mais vendidos

Os meses de março e abril mais discretos de Compass e Corolla Cross estão mais relacionados à renovação pela qual os dois modelos acabam de passar: ambos tiveram mudanças relevantes na linha 2025, reveladas no mês passado. Suas gamas atualizadas agora já estão nas concessionárias.

Olhando para as vendas consolidadas, o Compass teve leve queda. Foi de 3.971 emplacamentos em março para 3.914 em abril. Já o Corolla Cross avançou, com 3.754 exemplares vendidos no mês passado, ante os 3.326 do anterior.

Os próximos meses dirão quanto a queda na participação de mercado desses dois modelos está relacionada à mudança de linha. Fato é que, em números, o Tiggo 7 vem encostando nos dois líderes. Além disso, já deixou o Volkswagen Taos, que era até então o terceiro colocado, bem para trás.

SUVs compactos

VW T-Cross Imagem: Divulgação

A Volkswagen tem muito a celebrar em abril. Além da liderança de mercado, ficou também com o primeiro lugar no segmento mais importante do Brasil, o de SUVs. Prestes a mudar de linha, o T-Cross somou 6.224 emplacamentos, ante os 5.670 do segundo colocado, Chevrolet Tracker.