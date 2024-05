Chineses elétricos e híbridos bombam e deixam medalhões para trás no Brasil

É do Grupo Stellantis que faz parte a Fiat. Ainda não foi divulgado qual será a primeira marca do conglomerado automotivo a ter um híbrido flex. Mas, mesmo que não seja a italiana a pioneira, esta também terá modelos eletrificados nacionais em sua linha - mesmo que isso ocorra a partir de 2026.

A Chevrolet, por outro lado, insistiu bastante no discurso do carro elétrico nacional. Agora, dá sinais de que também terá um híbrido flex - mas está atrasada no desenvolvimento da tecnologia, na comparação com as duas principais concorrentes.

Fato é que, seja com elétricos ou híbridos, todas essas montadoras já ficaram para trás na corrida pela eletrificação. As novas marcas chinesas chegaram outro dia, mas conquistaram espaço para esse segmento de uma maneira que surpreendeu o mercado e assustou as fabricantes tradicionais.

De um ano para cá, BYD e GWM foram decisivas para levar os eletrificados à fatia de quase 10% do mercado, um número muito relevante. As duas marcas mostraram que o brasileiro quer sim os carros elétricos e híbridos. E, desde que eles sejam oferecidos com adequação ao mercado, têm potencial para ser muito mais do que produtos de nicho.

Às montadoras tradicionais, o importante agora é correr atrás do prejuízo e agilizar o lançamento de seus produtos eletrificados. A questão é: será que elas terão tecnologia para, a preços competitivos, enfrentar as asiáticas não apenas no segmento de híbridos, mas principalmente no de elétricos?

Afinal, alguma das montadoras tradicionais planeja mesmo ter um carro 100% a bateria nacional, ou ao menos um importado adequado ao mercado como são os Dolphin e o Ora 03? É preciso responder logo a essas questões, pois o mercado está crescendo em velocidade assustadora mês a mês. E os protagonistas são novos jogadores: os do time chinês.