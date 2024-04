Novo Aston Martin 'mais acessível' custará fortuna no Brasil; veja preço

Porsche ou Ferrari?

Imagem: Divulgação

A revitalização da Aston Martin inclui novos interiores com central multimídia aprimorada, profundas modificações nos carros e produtos inéditos. Além disso, há um movimento de reposicionamento. Antes, a marca estava mais para Porsche. Agora, quer ir além, enfrentando as italianas Ferrari e Lamborghini, que estão acima da alemã entre as fabricantes de modelos esportivos.

Com dois lugares, o Vantage, aliás, é o esportivo de entrada da Aston Martin. Isso significa que ele vai concorrer com produtos como Roma, que é o cupê de base da gama da Ferrari? Este é um dos objetivos do produto, que tem números semelhantes aos do modelo italiano.

Imagem: Divulgação

Por outro lado, de acordo com fontes da Aston Martin, na Europa e nos EUA o principal alvo continua sendo um produto da boa e velha rival Porsche. Trata-se do 911 Turbo S, versão topo de linha do modelo.