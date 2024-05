Ranking mostra que Abel Ferreira está prestigiado na Europa

Agora vamos para a parte que nos interessa. Entre os 50 melhores, só tem dois treinadores que trabalham no Brasil. O melhor que temos por aqui, para mim, é o Abel Ferreira, que está muito bem colocado por trabalhar na América do Sul.

Abel se encontra na 13ª posição, à frente de Thomas Tuchel (Bayern de Munique), mas, principalmente, à frente de Didier Deschamps, campeão do mundo em 2018 com a seleção da França e que continua no cargo. É impressionante o quanto o Abel Ferreira está começando a ter seu trabalho reconhecido, com todo mérito.

Em três anos e meio, ele já ganhou tudo em nosso continente, mais de uma vez, e com chances de ser tricampeão brasileiro, assim como já foi no Campeonato Paulista. Ele faz um trabalho extraordinário em todos os sentidos no Palmeiras, e acho que começará a ficar difícil para a Leila Pereira segurá-lo por aqui. Porque, depois desse ranking, acredito que bons times europeus começarão a olhar com carinho a possibilidade de contratá-lo.

O outro que trabalha por aqui, o brasileiro Tite, me causou muita estranheza ao aparecer na 40ª colocação, porque não o vejo com um trabalho significativo nem no comando da seleção brasileira, nem no Flamengo. Ele mesmo, que foi eliminado em duas Copas do Mundo nas quartas de final e ficou quase um ano parado. No final do ano passado, veio para o Flamengo. Esse ano, ganhou o Campeonato Carioca, mas seu trabalho no time da Gávea está sendo muito ruim, e não entendo por que o Tite entrou nessa lista. Mas, de qualquer forma, é o único brasileiro entre os 50 melhores treinadores do mundo.

Esse ranking deixa muito claro o baixo nível dos nossos treinadores. Por exemplo, Fernando Diniz, que é um bom treinador, faz um trabalho regular no Fluminense, mas, aqui no Brasil, alguns falam dele como se fosse um treinador revolucionário. Só que o mundo não vê dessa maneira, porque não tem nada de interessante em seu trabalho. Apesar de 2023 ter sido muito especial para o clube, seu trabalho em 2024 não corresponde, e não estou falando de resultados, e sim de rendimento.

Outro que não entrou nessa lista é o atual treinador da seleção brasileira, Dorival Jr., que, mesmo vencendo a Inglaterra em Wembley e empatando com a Espanha no Santiago Bernabéu, não foi o suficiente para ser notado.