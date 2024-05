Passarela dos carrões: Chicago, nos EUA, também tem a sua Avenida Europa

Porém, essas lojas não expõem toda a linha, nem têm espaço para outras atrações extras - além dos produtos. O metro quadrado ali naquele trecho é caríssimo, além de muito disputado.

Por isso, não são concessionárias completas, e sim lojas compactas, muito distantes do padrão que se vê em subúrbios americanos, ou mesmo no Brasil. Oficina no local? Nem pensar. Os carros dos clientes são encaminhados a outros locais para serviços.

Algumas dessas lojas pertence ao mesmo grupo de concessionária. O nome? Gold Coast.

Disputa americana

Claro que as marcas americanas não ficariam de fora desse espaço. Mas esqueça a tradicionais. As representantes dos EUA na Gold Coast são Tesla e uma de suas rivais, a fabricante de picapes elétricas com visual para lá de excêntrico Rivian.

As lojas de Rivian e Tesla estão uma ao lado da outra, um quarteirão após aos de Lamborghini, Rolls-Royce e cia, no lado oposto da Rush. No caso da Tesla, o grande destaque do showroom é a novíssima Cybertruck - que, inclusive, acaba de ter recall anunciado.