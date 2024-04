Muito além do Corolla: quais são os novos híbridos flex que virão ao Brasil

A Toyota foi a primeira marca a lançar um carro híbrido flex no mundo. Trata-se do sedã Corolla brasileiro. Depois, o sistema passou a equipar o SUV Corolla Cross. Mas, desde então, não há nenhuma novidade no país com esse recurso, maior aposta das montadoras para reduzir emissões de gases - ao menos, a médio prazo.

A Volkswagen foi a primeira a anunciar sua aposta no híbrido flex como solução para reduzir emissões no Brasil. Isso ocorreu entre 2021 e 2022. Mas, até agora, nada de produto com essa tecnologia.

Depois, a Stellantis também promoveu evento para anunciar investimento no híbrido flex. No segundo semestre do ano passado, mostrou as plataformas eletrificadas que terá no mercado nacional. Mas e o produto? Não deverá chegar este ano.