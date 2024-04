O que mudou nos SUVs para polícia não querer mais saber de dirigir sedãs

Renault Duster, Chevrolet Trailblazer e Caoa Chery Tiggo 8 são alguns dos carros que têm recebido a preferência da corporação.

De acordo com o policial rodoviário federal Vinícius Martini, que por mais de uma década foi responsável técnico pela aquisição de viaturas da PRF, uma das principais razões para essa transição é que a eletrônica resolveu o grande problema dos utilitários esportivos: a estabilidade.

"Antigamente, o SUV era um veículo muito instável, propenso ao capotamento. A eletrônica mudou isso. Por causa do controle de estabilidade, deixou de ser um veículo perigoso. Como exemplo, os antigos Chevrolet Blazer da polícia, entre os anos 1990 e 2000, tinham alto índice de acidentes. Agora, usamos o Trailblazer, que é maior, mais alto, mais potente e não é perigoso, por causa da tecnologia", exemplifica.

O PRF também concorda que os sedãs permitem mais desempenho em rodovias e grandes avenidas, mas a coisa muda de figura em situações mais desafiadoras, como uma conversão sobre um canteiro ou até mesmo uma perseguição fora da estrada.

"Carros maiores são mais versáteis, a suspensão aguenta situações mais críticas que são comuns no dia a dia da polícia", esclarece.

Outra razão, segundo o especialista, é que a oferta de SUVs no mercado aumentou muito, enquanto a de sedãs diminuiu. Dentre os modelos utilizados no passado pela PRF, Renault Megane, Chevrolet Astra e Cruze e Toyota Corolla, apenas o último continua em linha no país. Outra opção do passado, o Honda Civic, perdeu a competitividade por causa do alto preço da versão híbrida, que é importada.