Influencer com maiores lábios do mundo recebe alerta: 'Indo longe demais'

Andrea Ivanova, influenciadora com maiores lábios do mundo, em entrevista ao Daily Mail:

A búlgara revelou que precisou trocar de cirurgião para continuar com os procedimentos. "Meu médico está preocupado com a necrose do tecido dos meus lábios, mas, contanto que eu tome cuidado e me lembre de me hidratar, ficarei bem"

Apesar do alerta, ela ainda pretende fazer mais preenchimentos. "Eles dizem que estou indo longe demais com o aumento das maçãs do rosto, mas estou absolutamente convencida de que continuarei com esses procedimentos, sem parar"