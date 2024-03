Qual é a competição que transformou montadoras em 'times de futebol'

Competição acirrada e emoção até o fim

A combinação da Fórmula E criou uma competição legal. Os carros muito próximos fazem com que o talento do piloto e a estratégia das equipes sejam mais determinantes para definir o campeão. E há ainda o pequeno espaço para desenvolvimento de partes exclusivas, para ganhar aqueles milésimos de segundos que farão a diferença no final.

Porque a disputa é acirrada. E largar na pole, ou ocupar o primeiro lugar pela maior parte da corrida, pode não ser a melhor estratégia. Quem está na frente acaba tendo maior gasto de energia que os demais. Assim, passar as pouco mais de 31 voltas - no E-Prix de São Paulo - em segundo ou terceiro lugar é importante, desde que não se perca contato com quem está na dianteira.

Por isso, as variações na primeira posição são muito constantes. Em São Paulo, houve vários líderes, mas o protagonismo ficou com Wehrlein, da Porsche, Sam Bird, da McLaren, e Mitch Evans, da Jaguar. O último, natural da Nova Zelândia, parecia estar adotando a estratégia mais correta.

Passou a maior parte da corrida na segunda posição, ultrapassou a poucas voltas do fim e parecia se encaminhar para a vitória, mesmo com Bird colado, logo atrás. Mas aí veio um outro ingrediente que aproxima a Fórmula E da emoção de um esporte como o futebol: o safety car.



As entradas do carro acabam criando uma espécie de prorrogação, aumentando o tempo de corrida - no caso de São Paulo, as 31 voltas viraram 34. Bom para Bird, que acabou conseguindo ultrapassar Evans na última, a pouquíssimos metros do fim.

As arquibancadas estavam bastante ocupadas na hora da corrida. Afinal, a Fórmula E é bem mais democrática que a F1 - havia ingressos a partir de R$ 150. Havia torcida pelos pilotos brasileiros, mas também pela Porsche, pela Jaguar e pela McLaren. E pela Nissan que, com Oliver Rowland, conseguiu ultrapassar outros dois carros também na última volta para ficar com a terceira posição.