Renault Duster Plus seria melhor o SUV do Brasil se não fosse um detalhe

Duster Plus

Isso compromete muito o produto? Não com todo esse custo-benefício. Até porque existem carros com dirigibilidade pior no segmento. A plataforma antiga e de baixo custo, no entanto, acarreta na falta de algumas outras coisas importantes, como a ausência de ajuste de altura para o cinto de segurança e uma ergonomia que não é das melhores.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Há entradas USB, carregador de smartphones por indução, chave presencial e partida por botão. O freio de estacionamento é manual, mas isso não chega a ser um grande problema, pois outros modelos populares do segmento também ainda não trazem essa tecnologia.

As atualizações da linha 2024 do Duster incluem faróis, lanternas e acabamento. Além disso, o carro passa a trazer detalhes na cor laranja no exterior e no interior.

