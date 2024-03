Renault Kardian chegou: veja preços, versões e primeiras impressões do SUV

O motor 1.0 turbo tem números interessantes: 120 cv com gasolina e 122 cv com etanol. O torque é de 22,4 kgfm a 2.240 rpm. São números semelhantes aos dos rivais. O Pulse é mais potente (130 cv com álcool).

Já o Nivus entrega menos com gasolina (116 cv) e mais com etanol (128 cv). O Kardian anda bem? Apesar de uma certa oscilação no início da aceleração, ele responde com muita agilidade logo que embala. Os modos de condução interferem nas repostas de câmbio, acelerador e direção, e também mudam as cores da cabine e painel.

Há os modos econômico, esportivo e My Sense. No mais apimentado, as respostas do carro ficam mais rápidas. Já as mudanças na direção elétrica são menos sutis. Ela responde bem em alta velocidade, mas poderia ter um pouco mais de peso para passar mais segurança em curvas travadas.

A suspensão tem um ajuste para o conforto e filtra bem impactos com o piso, apesar de leves baques em alguns trechos mais irregulares. O propulsor de três cilindros não apresenta vibração em movimento. Mas, com o carro parado, sim - isso pode incomodar em uma situação de trânsito, por exemplo.

De acordo com dados do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), na cidade o consumo do Kardian é de 13,1 km/l com gasolina e 9 km/l com etanol. Na estrada, os dados são de 13,9 km/l e 9,7 km/l, respectivamente.

