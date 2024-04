Creta se dá mal e Tiggo 7 dispara em vendas de SUVs; veja ranking de março

Tiggo 7 Sport

A nova versão do Caoa Chery médio vendeu mais que o líder dos médios, Compass? Longe disso! Não chegou nem perto. Não conseguiu alcançar nem mesmo o Corolla Cross. Isso, no entanto, era esperado. Inclusive, no mês passado, fiz uma análise sobre o modelo aqui na coluna.

Mas a Caoa Chery consegue atender toda essa demanda no momento? Aí já é outra história. Nas concessionárias, a informação é de que há fila de espera pelo Tiggo 7 Sport. A oferta não está conseguindo acompanhar a alta demanda.

Em março, de acordo com números da Jato Dynamics, foram vendidas 1.745 unidades do Tiggo 7 (somando as versões Sport e Pro). Isso o coloca o produto na terceira posição do ranking de SUVs médios, respectivamente atrás de Compass (3.971) e Corolla Cross (3.326). O Caoa Chery conseguiu deixar o Taos para trás. O VW registrou 930 emplacamentos.

Também vendeu mais que os híbridos chineses que estão fazendo sucesso nos últimos meses: Song Plus e Haval H6. Na linha Caoa Chery, ficou atrás do Tiggo 5X e vendeu mais que o Tiggo 8, um feito inédito.

O mais impressionante, no entanto, é o crescimento. Em março, o Tiggo 7 teve 73% mais unidades emplacadas que na soma de janeiro e fevereiro. Comparando as 1.745 unidades apenas com o resultado do mês anterior, o crescimento é de 234,3%.