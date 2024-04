Road trip dos sonhos: BR-101 tem quase 5.000 km e começa em local pop do RN

BR-101: onde tudo começa

Monumento do "marco zero" em Touros, Rio Grande do Norte Imagem: Rafaela Borges/UOL

O marco zero da BR-101 fica à beira-mar. Está no município de Touros, no Rio Grande do Norte. É possível conhecê-lo em meio a uma visita a São Miguel do Gostoso, um município do litoral norte potiguar que se tornou mais famoso por seus badalados eventos de Ano-Novo (leia mais sobre o destino abaixo).

Partindo de São Miguel do Gostoso, é preciso rodar cerca de 20 km à beira-mar para chegar à BR-101. Na saída à esquerda, são mais 5 km até o marco zero da rodovia. Na verdade, esse trecho foi construído por causa do monumento e é meramente decorativo.

O ponto de partida é o mar e, dali, não é possível acessar outra rodovia para seguir viagem rumo ao próximo Estado, o Ceará. Para quem quiser continuar rodando em direção ao norte, a saída da BR-101 fica bem antes do marco zero.

Ali, foi criado um monumento mostrando onde a BR-101 começa. Além dele, há uma placa de trânsito contando o fato, juntamente com informações sobre a extensão da rodovia e a menção ao fato de ela começar no Rio Grande do Norte e terminar no Rio Grande do Sul.