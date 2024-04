Exclusiva para brasileiros, perua de R$ 1,2 mi é joia final da 'velha Audi'

Audi RS6 Avant Performance

A renovada RS6 Avant Performance traz um facelift bem leve, com minúcias como farol escurecido e renovação das saídas de escape esportivas. O que conta mais é aquilo que está abaixo do capô. O 4.0 V8 teve sua potência elevada a 630 cv, ante os 600 cv do modelo anterior. O torque aumentou de 800 para 850 Nm (80,9 para 85,9 kgfm).

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A Audi espera vender em 2024 entre 42 e 45 unidades da RS6 Avant Performance. O volume é o mesmo dos anos anteriores da carreira do modelo no Brasil. Ele não inclui, no entanto, os exemplares da nova série especial.

Legacy

São 15 unidades apenas da RS6 Avant Legacy, criada para celebrar os 30 anos da montadora no Brasil. O lançamento da Audi no mercado nacional foi em março de 1994, com uma grande festa que teve como anfitrião ninguém menos que Ayrton Senna.