Quais marcas de automóveis estão se dando mal em 2024 e quais têm bombado

A alemã avançou em participação. Mas o ganho foi pequeno: era de 14,52% no primeiro bimestre de 2023 e subiu para 14,98% em igual período de 2024.

BYD e Ram

BYD Dolphin Imagem: Divulgação

A BYD estreou no Brasil em 2022. No primeiro bimestre de 2023, aparecia na 22° colocação do ranking de vendas, com menos de 0,2% de participação. Já no mesmo período de 2024, a chinesa é décima colocada e tem 2,84% do mercado.

A principal razão é a chegada do Dolphin, no segundo semestre do ano passado. O elétrico passou a vender tanto que deixou até alguns carros a combustão importantes para trás. Mas há também o bom desempenho do híbrido Song Plus, um dos destaques do ranking de fevereiro.

Além disso, a BYD vem fazendo fortes campanhas de vendas, com descontos e condições especiais, desde o fim do ano passado.