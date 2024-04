Nissan Kicks brigará pelo topo? O que já sabemos sobre nova geração do SUV

Enquanto o novo Kicks americano traz motor 2.0 aspirado, o brasileiro virá com um inédito 1.0 turbo. Não é o mesmo que estreou no Kardian, da Renault - a francesa e a Nissan fazem parte do mesmo grupo automotivo. Circulam rumores no mercado de que a japonesa está desenvolvendo seu próprio propulsor.

Esse motor não deverá destoar da média do segmento - entre 120 cv e 130 cv e torque até 23 kgfm. Assim, vai resolver aquele que é o principal problema do Kicks atual: desempenho. O 1.6 aspirado atual é econômico, mas não tem lá muito ímpeto para acelerar.

Para pessoas que têm necessidade de passar mais tempo na estrada, especialmente as que têm de circular em pista simples - e precisam de agilidade para ultrapassar -, o 1.6 deixa a desejar. Com o 1.0 turbo, mais potente e com mais torque em baixa rotação, estima-se que essa questão será solucionada.

Assim, o Kicks se tornará um produto muito mais interessante, especialmente porque a nova geração deve manter uma das características mais importantes do carro: a ótima capacidade no porta-malas - atualmente uma das melhores da categoria. O volume ainda não foi divulgado de acordo com o método mais comum no Brasil, o VDA. Mas as imagens divulgadas sugerem que o compartimento continuará sendo um destaque.

E o preço?

Além do porta-malas grande, o Kicks atual também se destaca pela boa dirigibilidade e pelo preço abaixo da média da categoria de SUVs compactos. Atualmente, o modelo custa entre R$ 112.990 e R$ 150.290. Há poucas semanas, a Nissan surpreendeu ao divulgar que, com a chegada da nova geração, a atual será mantida em linha.