Bom negócio? Este Porsche zero-km está com desconto de mais de R$ 100 mil

O que nos leva à segunda teoria. Os Porsche são modelos muito desejados no mercado de usados. A desvalorização na hora da revenda é baixa e, muitas vezes, há até valorização, dependendo do segmento.

Com a gama Taycan, porém, esse investimento - alto - não tem retorno tão certo quanto o dos demais. O segmento de elétricos ainda tem muitas incertezas no mundo em geral, e particularmente no Brasil, o que faz o cliente pensar duas vezes antes de investir tão alto.

Afinal, se as pessoas não querem perder muito dinheiro com o HB20, imagine com um carro de mais de R$ 700 mil. Esse e outros fatores, como os desafios logísticos de um carro elétrico, levam a linha Taycan a ter menos aceitação como zero-km, na comparação com outros Porsche.

Aliás, em março, o Taycan teve apenas emplacamentos no Brasil, mesmo número de outros dois elétricos, Ford Mustang Mach-E e BYD TAN - os dados são da Jato Dynamics. Foi o modelo que a montadora menos vendeu no mercado nacional. Para comparação, o 911 teve 161 exemplares emplacados, o Boxster, 94 e o Cayenne, 58.

Porsche a pronta entrega

Como surgem esses exemplares a pronta entrega de modelos da Porsche? As concessionárias não costumam manter unidades em seu estoque. O mais comum, portanto, é desistência de cliente.