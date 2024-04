Tiggo 7 ultrapassa o Compass e aparece entre 10 carros mais vendidos

A linha 2025 acaba de chegar às concessionárias com atualizações, redução de preço e versões com o inédito motor 2.0 turbo Hurricane, a gasolina - o mesmo da Rampage. Além disso, o modelo da Jeep costuma vender melhor, independentemente do mês, na segunda quinzena. Por isso, é grande a possibilidade de ele conseguir deixar o Caoa Chery para trás até o fechamento de abril.

Números

O Tiggo 7 registrou vendas de 1.561 unidades na primeira quinzena de abril. Apesar de estar à frente do Compass, aparece atrás do Corolla Cross, com 1.893 emplacamentos. Já considerando todo o segmento de SUVs, independentemente do porte, o modelo da Caoa Chery é 10º colocado.

O resultado ruim do Compass, porém, não está diretamente relacionado ao crescimento do Tiggo 7. De acordo com o vice-presidente da marca Jeep no Brasil, Hugo Domingues, o Caoa Chery, por ter porte de médio, está levando ao crescimento do segmento e, consequentemente, à perda de participação de todos os modelos dessa categoria - que, além de Compass e Corolla Cross, tem representantes como Taos, Haval H6, ZR-V e Territory.

Mas Domingues diz que, na verdade, o Tiggo 7 Sport não causa impacto no volume de vendas mensal apenas dos SUVs médios. Por causa de sua tabela de R$ 135 mil, ele vem afetando ainda mais os SUVs compactos - já que é mais barato que versões mais vendidas de muitos desses modelos.

O produto da Caoa Chery, aliás, poderia ir além dos resultados que está obtendo. Porém, não há oferta para atender a demanda. As filas pela versão Sport ultrapassam cinco meses.