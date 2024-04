Evoque 2024 x Discovery Sport: qual SUV de R$ 470 mil vale mais a pena?

Essa marca é a intermediária entre a Defender e a Range Rover quando o assunto é aventura. Os carros podem não ir a lugares tão remotos quanto os da primeira, mas levam seus ocupantes a locais incomuns com muito mais conforto.

O perfil de cliente do Discovery Sport é formado por pessoas que gostam de cair na estrada em busca de aventuras. Para isso, podem viajar por longos trajetos, algo que faz mais sentido com a versão a diesel. Aqui, não vou entrar no mérito do preço, pois o modelo é bem mais caro que o P250. Isso torna praticamente impossível compensar o investimento extra com gasto menor de combustível - até porque o valor do diesel não está lá grande coisa.

A vantagem do D200 para viajantes sem limites é outra: autonomia bem superior. Isso é importante principalmente para quem vai a lugares mais remotos, em que os postos de combustível não estão sempre disponíveis a curtas distâncias nas estradas.

O Discovery Sport também tem uma excelente capacidade off-road. A tração é 4x4 por demanda, mas há seletor para vários tipos de terreno na estrada. Outro destaque fica por conta das câmeras que auxiliam nesse tipo de situação, como o capô transparente, que mostra obstáculos abaixo do carro, impossíveis de ver a olho nu.

Mas o que diferencia mesmo o Discovery Sport do Evoque no off-road é o ajuste da suspensão. Ela está preparada para entregar conforto aos ocupantes em todo tipo de terreno. Isso tanto para quem está ao volante quanto àqueles que viajam no banco da frente e nos de trás.

Esportividade e luxo