Por que a Caoa Chery está complicando a vida de outras montadoras no Brasil

Isso deve criar uma complicação e tanto para as demais montadoras. Um bom termômetro está em meu perfil no Instagram, em vídeo do Renault Kardian, que já tem 270 mil visualizações. O conteúdo é sobre a opção de topo do SUV semicompacto (rival de Pulse e Nivus), tabelada em R$ 132.790 na pré-venda.

Cerca de 90% dos comentários são sobre o valor pouco mais de R$ 2 mil inferior ao do Tiggo 7 Sport. E a maioria afirma que prefere fazer esse investimento para ter o Caoa Chery na garagem, em vez do Kardian. Detalhe: o novo Renault não é nem mesmo SUV compacto. É subcompacto.

Comparativo de preços

Quais SUVs compactos são mais caros do que o Tiggo 7 Sport? Aqui, listei alguns produtos que estão na lista dos mais vendidos da categoria e têm motor turbo, como o Caoa Chery (leia detalhes sobre a nova versão abaixo).

O Hyundai Creta 1.0 turbo, líder do segmento em 2024, sai por R$ 138 mil na versão Comfort Plus e R$ 168 mil na opção Platinum Safety com teto solar, a topo de linha com esse propulsor.

Já o campeão de vendas do ano passado, T-Cross, custa R$ 161 mil na versão Comfortline 1.0 turbo e R$ 176 mil na Highline 1.4 turbo. Outros exemplos são Jeep Renegade (Sport a R$ 144 mil e Longitude Dark a R$ 168 mil, ambas 1.3 turbo) e HR-V 1.5 turbo (R$ 188.500 na Advance e R$ 200 mil na Touring).