Dolphin Mini rouba espaço entre mais vendidos e aumenta força dos elétricos

Em março, foram vendidos no Brasil pouco mais de 6 mil EVs - considerando apenas automóveis e comerciais leve. Pode parecer pouco, diante dos mais de 152.670 emplacamentos registrados pelo mercado total - dado da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Mas a participação de cerca de 3,95% já é um número considerável quando comparado aos de antes da chegada dos Dolphin.

Dolphin Mini

Com recorde de reservas na pré-venda, o Dolphin Mini decepcionou por causa do preço. Estimava-se, no mercado, que seria lançado por cerca de R$ 100 mil. Porém, ele chegou por R$ 15 mil a mais.

Dos exemplares reservados, as vendas consolidadas após a divulgação do preço ainda são incertas. Porém, em reportagem no mês passado, mostrei que a estimativa é que a BYD tenha conseguido transformar 75% das reservas em negócios fechados.

É uma conversão abaixo da obtida por outros carros de sucesso no mercado, como Rampage, Ranger e Haval H6. Ainda assim, como haviam sido feitas muitas reservas, os negócios fechados já garantem um excelente volume.

No primeiro mês cheio de vendas, o Dolphin Mini registrou 2.469 emplacamentos, de acordo com dados da Jato Dynamics. Considerando que as entregas dos exemplares de pré-venda começaram em março, e que leva alguns dias até que as unidades nas mãos dos clientes se convertam em exemplares emplacados, o potencial é ainda maior.