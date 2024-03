Por que Dolphin Mini deve fazer sucesso mesmo após frustrar consumidores

Mas essa decepção teve efeitos práticos no mercado? Isso saberemos mais adiante, quando o Dolphin Mini já tiver alguns meses de vendas. Até porque as entregas do modelo importado vão se dar aos poucos - não se sabe nem se a BYD já tem lote suficiente para entregar toda a pré-venda.

É a pré-venda, aliás, o primeiro termômetro da reação do público ao preço do carro. De acordo com informações do jornalista João Anacleto, publicadas em seu perfil no Instagram e repercutidas também pela revista Quatro Rodas, no dia do lançamento, 28 de fevereiro, 3.343 pessoas fecharam o negócio por R$ 105.800.

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

Isso representa pouco menos de 45% da estimativa de 7 mil unidades que foram reservadas na pré-venda. Considerando que este foi apenas o resultado para o primeiro dia, a perspectiva é de que o modelo seja um sucesso, mesmo com o preço acima do esperado.

Dias depois, a BYD divulgou que, até 2 de março, o primeiro domingo após o lançamento, foram vendidas 7.600 unidades do Dolphin Mini. Porém, nesse número não entram só as unidades reservadas previamente, mas também as adquiridas posteriormente.

Por isso, não dá para considerar os 7.600 exemplares na comparação que será feita abaixo. O fato é que cerca de 45% das pessoas que efetuaram reserva fecharam negócio pelo preço de pré-venda, segundo informações apuradas por Anacleto com fontes na rede de concessionárias BYD.