BYD Dolphin Mini é lançado no Brasil; veja preço e primeiras impressões

A BYD apresentou oficialmente o Dolphin Mini. Havia a expectativa de que o novo compacto fosse lançado como o carro elétrico mais barato do Brasil, com preço para competir até com versões intermediárias de hatches a combustão. Mas isso não aconteceu.

O valor inicial do Dolphin Mini é de R$ 115.800, posicionando o modelo com preço superior ao do Renault Kwid E-Tech (R$ 99.800). O compacto chinês, porém, vem com o carregador wallbox para clientes que comprarem o primeiro lote.

Vale lembrar que a pré-venda traz desconto de R$ 10 mil na compra online e entrada no mesmo valor, com retirada na concessionária. De acordo com a montadora, já são mais de 6,5 mil solicitações em três dias.