Carros da BYD têm garantia de 5 anos, mas cheia de pegadinhas; confira

UOL Carros conversou com um proprietário de Dolphin que percebeu isso.

"Quando comprei o carro, me disseram que tinha cinco anos de garantia e que o sistema elétrico tinha oito. Para a minha surpresa, não é verdade, o carregador tem garantia de apenas um ano - o mesmo prazo é destinado à central multimídia, componentes da caixa de suspensão e de direção", diz o empresário, que preferiu não ser identificado.

O que diz a BYD

Consultamos o manual de manutenção e garantia de todos os modelos da BYD e, de fato, existem prazos diferentes para os chamados "itens especiais" - veja lista abaixo. As limitações são legais já que, de acordo com a legislação brasileira, bens duráveis como carros devem ter garantia obrigatória de 90 dias. O restante, é um acordo entre cada empresa e seus clientes.

Questionada sobre os prazos diferentes para determinadas peças, a marca se limitou a dizer que "o BYD Dolphin veio para mudar o mercado, já são quase 10 mil unidades vendidas e cria-se, assim, um novo segmento de carros elétricos com proprietários muito satisfeitos com a qualidade, o desempenho e a eficiência do modelo".

A BYD acrescenta que "opta por deixar públicas todas as condições no momento de compra do carro e sempre está ouvindo o mercado, os consumidores e as demandas dos proprietários, visando melhorar todos os seus processos e deixar a experiência de compra ainda mais especial para o consumidor. Até por isso acabou de anunciar uma mudança na garantia do multimídia de um para três anos."