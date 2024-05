Furto em segundos: tampa traseira da Fiat Strada é o novo alvo dos bandidos

Os furtos e roubos de veículos em São Paulo tiveram aumento em 2023 em relação ao ano anterior.

De acordo com um estudo feito pela B4 Risk, com dados da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista, o furto e o roubo de veículos tiveram um aumento de 8,2% em comparação ao mesmo período no ano passado - de 53,1 mil casos para 57,5 mil.

E a violência não está restrita aos veículos inteiros, tem se tornado cada vez mais comum o furto de peças, e o novo alvo dos ladrões é a tampa traseira da Fiat Strada, que é um dos veículos novos mais vendidos do Brasil.