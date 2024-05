Como mais de 200 mil veículos com perda total no RS irão voltar ao mercado

Já os veículos sem identificação que ficarem nas ruas devem ser tratados de acordo com a lei de veículos abandonados em áreas públicas, sendo recolhidos para os pátios do Detran e podendo ser vendidos em leilões públicos - com sinalização de sinistro.

Impacto no mercado automotivo

Jefferson Fürstenau, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos (Sincodiv) e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) no RS, destaca que as enchentes resultaram em significativas perdas financeiras e operacionais para as concessionárias.

"Estamos há 16 dias sem vender carros porque estamos sem serviço do Detran", relata Fürstenau. Além disso, a recuperação do mercado deve ocorrer em duas fases: inicialmente, com alta procura por veículos devido à indenização dos seguros, seguida de uma avaliação mais precisa das perdas nos meses subsequentes.

