Fiat Titano: como nova picape média se compara a Hilux, S10 e outras rivais

Vem de série com bloqueio do diferencial traseiro, controle de velocidade de cruzeiro, limitador de velocidade, assistente de partida em rampas, assistente de condução em declives, assistente de reboque, porta-objetos sob os bancos traseiros, luz de caçamba, ar-condicionado, porta-luvas refrigerado, conexão com celular para música e ligações telefônicas, três entradas USB do tipo A, tomadas 12V, volante multifuncional com ajustes de altura e profundidade, apoios de braço dianteiro e traseiro e assoalho de vinil.

A Titano intermediária, por sua vez, adiciona central multimídia de dez polegadas, conexão via Andoid Auto e Apple CarPlay com fio, câmera off-road com monitoramento 180 graus do entorno do veículo, sensores de estacionamento e câmera traseiros, bancos de revestimento sintético semelhante a couro, volante multifuncional com o mesmo revestimento, faróis de neblina, rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, duas tomadas de 12V, tela digital colorida de 4,2 polegadas no painel, protetor de caçamba, capota marítima, assoalho em carpete.

E, por fim, a de topo complementa com ar-condicionado de duas zonas, alerta de saída de faixa, rebatimento automático dos retrovisores, câmera off-road com monitoramento 360 graus do entorno do veículo, banco do motorista com ajustes elétricos, sensores de chuva e crepuscular, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiros, GPS embarcado, santantônio cromado, estribos laterais, rodas de liga leve de 18 polegadas, chave presencial, sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeters, faróis e lanternas de LEDs, luzes de condução diurna de LEDs.

Motorização e Desempenho

Imagem: Divulgação

O motor é o mesmo 2.2 turbodiesel que equipa o furgão Fiat Ducato, capaz de render 180 cv e 40,8 kgfm. Isso é o bastante para que vá até 100 km/h em 12,4 segundos (na versão de entrada) e 14,7 segundos (nas demais). Logo, ainda que não seja tão lenta, não tem acelerações à altura dos concorrentes.