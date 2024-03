Titano é a nova picape média da Fiat; veja preços, versões e equipamentos

Principais itens de série: bloqueio do diferencial traseiro, controle de velocidade de cruzeiro, com limitador de velocidade, assistente de partida em rampas, assistente de condução em declives, assistente de reboque, porta-objetos sob os bancos traseiros, luz de caçamba, ar-condicionado, porta-luvas refrigerado, conexão com celular para música e ligações telefônicas, 3 entradas USB do tipo A, tomada 12V, volante multifuncional com ajustes de altura e profundidade, apoios de braço dianteiro e traseiro e assoalho de vinil. Essa versão de entrada traz rodas de aço de 17 polegadas, bem como para-choques, retrovisores e maçanetas externas sem pintura.

Fiat Titano Volcano - R$ 239.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da Endurance mais central multimídia de dez polegadas, conexão via Andoid Auto e Apple CarPlay com fio, câmera off-road com monitoramento 180 graus do entorno do veículo, sensores de estacionamento e câmera traseiros, bancos de revestimento sintético semelhante a couro, volante multifuncional com o mesmo revestimento, faróis de neblina, rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, duas tomadas de 12V, tela digital colorida de 4,2 polegadas no painel, protetor de caçamba, capota marítima, assoalho em carpete.

Fiat Titano Ranch - R$ 259.990