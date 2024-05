Novo DPVAT entra em vigor: o que mudou no seguro obrigatório do seu carro

A quitação do prêmio do SPVAT será essencial para o licenciamento anual, a transferência de propriedade e a baixa de registro de veículos automotores de vias terrestres. A falta de pagamento poderá impedir o licenciamento do veículo, configurando infração de trânsito conforme o inciso V do artigo 230 do CTB, com penalidade de multa gravíssima (R$ 293,47) e remoção do veículo.

Destinação de recursos e impacto na mobilidade urbana

A nova legislação prevê que até 5% dos valores arrecadados serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito (Contran) para programas de prevenção de acidentes e divulgação do SPVAT. Além disso, uma parte significativa da arrecadação (entre 35% e 40%) será destinada aos estados e municípios para o transporte público coletivo, promovendo melhorias na mobilidade urbana.

Segundo Marco Fabrício Vieira, assessor da presidência da CET-Santos e conselheiro do Cetran-SP, "trata-se de um grande avanço em termos de mobilidade urbana, pois fomenta a utilização desse modal".

Para o governo, com a implementação do SPVAT, busca-se não apenas assegurar o pagamento das indenizações às vítimas de acidentes de trânsito, mas também fortalecer os programas de prevenção e melhorar a mobilidade urbana, beneficiando a população como um todo.

Por outro lado, para os críticos e a oposição, a volta da cobrança penaliza o contribuinte com mais uma obrigação financeira, principalmente os que já possuem seguro automotivo privado, além de aumentar a arrecadação da União.