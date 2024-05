Cheias no RS destroem mais de mil carros 0 km; automóveis serão marcados

As recentes cheias no Rio Grande do Sul afetaram mais de 2 milhões de pessoas, deixando bairros inteiros embaixo d'água em mais de 400 municípios e deixando milhares de desabrigados.

O prejuízo econômico também é imenso: para se ter uma ideia, apenas no setor automotivo, das 720 concessionárias de veículos do estado, ao menos 300 foram atingidas pelas enchentes, destruindo mais de mil carros zero-quilômetro.

De acordo com estudos da Bright Consulting, no total, cerca de 200 mil veículos, incluindo os usados e seminovos que já trafegavam em vias públicas, foram perdidos devido às inundações no Rio Grande do Sul.