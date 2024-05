Por que bandidos evitam roubar e furtar picapes Ford Ranger e Chevrolet S10

A primeira explicação, evidentemente, é a diferença no número de vendas. Enquanto a Hilux teve 15 mil unidades emplacadas em 2024, as concorrentes não passaram de 7,8 mil. Outra coisa em comum é que S10 e Ranger são picapes conectadas, ou seja, tecnologias avançadas de comunicação e rastreamento que permitem monitoramento em tempo real. Trata-se do OnStar e do FordPass. De acordo com a Chevrolet, o índice de recuperação de veículos em caso de roubo é de 95%, o que leva à redução do valor do seguro automotivo.

Rodrigo Boutti, diretor de operações da Sat Company, explica:

"S10 e Ranger são picapes conectadas, ou seja, possuem rastreamento que pode ser feito rapidamente por meio de um aplicativo. Isso assusta os ladrões, pois a chance de recuperação do veículo é muito alta".

Boutti destaca que, ao perceberem a tecla do OnStar ou de sistemas similares, os criminosos tendem a evitar essas picapes, preferindo modelos mais antigos ou de outras marcas sem rastreamento nativo.

Em 2022, passei por uma situação que deixou bem clara a atuação do sistema. Estava em uma picape Ford Maverick, equipada com a tecnologia, quando quatro homens anunciaram um assalto. Alguns minutos depois de entregar o carro, lembrei do equipamento e passei a localização do veículo para a polícia. Apenas nove minutos depois, o carro foi encontrado e, junto com ele, outros três veículos roubados. Ou seja, a operação deu um "prejuízo" aos bandidos, que só não foram presos porque não estavam mais no local.

Mudança de comportamento