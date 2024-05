O que será feito com o 'mar de carros' destruídos pela enchente no Sul

Por exemplo, após o Furacão Katrina, em 2005, mais de 400 mil veículos foram afetados pelas águas em Nova Orleans e outras áreas da Costa do Golfo. A remoção de carros submersos tornou-se uma operação gigantesca, com veículos sendo tirados e encaminhados para reciclagem devido a danos irreparáveis. Um dos passos é a drenagem dos fluidos, para evitar a poluição do solo.

No Japão, o tsunami de 2011 levou a uma operação de limpeza de proporções sem precedentes, com milhares de veículos arrastados pelo mar ou destruídos pelas ondas. Um ano após a tragédia, que destruiu ou danificou gravemente cerca de 383 mil automóveis, 37 mil carros ainda aguardavam reciclagem, amontoados, nas províncias de Iwate, Miyagi e Fukushima.

Um problema encontrado no país é que os carros só poderiam ser enviados para reciclagem com autorização do dono, mas em muitos casos a identificação dos proprietários foi impossível.

No caso do Rio Grande do Sul, ainda não se tem ideia da quantidade de veículos afetados, e nem da gravidade dos casos. A identificação dos proprietários dos carros deve ser uma prioridade quando as atividades começarem a ser retomadas nas cidades.

Os carros são inspecionados para determinar se podem ser recuperados ou se são considerados perda total. Os veículos irrecuperáveis, muitas vezes, são enviados para reciclagem. Este é um processo minucioso, no qual peças úteis são removidas e os materiais recicláveis são separados para minimizar o impacto ambiental. Metais são reciclados e componentes perigosos, como baterias e fluidos, devem ser descartados de forma segura.

Segundo Marcos Alexandre Lopes, coordenador de seguros no Rücker Curi Advocacia e Consultoria Jurídica, em alguns casos, o seguro automotivo pode ser acionado.