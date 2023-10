Essa dura penalidade está prevista pelo CTB para as seguintes situações:

- se o motorista for condenado por uma infração penal, também chamada de crime de trânsito;

- se o motorista reincidir em uma infração autossuspensiva (ou seja, voltar a cometer a mesma infração em um período de até um ano);

- se o motorista for flagrado conduzindo veículos com a CNH suspensa;

- caso sejam constatadas irregularidades na expedição da primeira habilitação.

Durante o tempo de cassação - que, geralmente, é de dois anos -, o condutor penalizado fica proibido de conduzir veículos automotores. Somente depois de cumprido com esse período é que ele poderá refazer todo o processo para conquistar sua nova habilitação.

Como recuperar o direito de dirigir?

Se o problema for a suspensão da CNH, é preciso ficar atento porque não basta esperar que o período de vigência da penalidade seja concluído para que seja possível voltar a dirigir normalmente. O condutor deverá realizar a entrega do documento no órgão que aplicou a penalidade, pois a suspensão da CNH implica na retenção do documento de habilitação.

Também será preciso que ele realize o curso de reciclagem (30 horas/aula) e seja aprovado no exame teórico para provar que está apto a recuperar o seu documento.