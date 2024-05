Multas em cascata: quando uma infração de trânsito gera múltiplas punições

Motorista não pode ser penalizado mais de uma vez

O Direito Penal Brasileiro, por meio do princípio "non bis in idem", assegura que ninguém pode ser punido mais de uma vez por uma mesma infração penal com mesmo fator gerador. Portanto, receber multa duplicada, por exemplo, implica em erro cometido pelo órgão autuador.

Diferente seria se o condutor fosse multado duas vezes pela mesma infração (como excesso de velocidade, por exemplo), mas em locais e horários diferentes.

Porém, como esse não é o caso da multa duplicada, já que a mesma infração é aplicada duas vezes, no mesmo horário, a multa acaba, pelo menos, perdendo sua credibilidade, já que é um erro cometido pelo órgão.

Como recorrer

Ao receber duas ou mais notificações de infrações, cometidas no mesmo dia e horário, o condutor precisa ter em mente que somente uma das infrações pode ser considerada