Roubos e furtos de motos: 5 dicas para não ser surpreendido por bandidos

Não estacione na rua

Embora o número de roubos em geral tenha recuado 10,42%, o crescimento foi impulsionado, principalmente, pelos furtos, que aumentaram 16,24% na comparação com os seis primeiros meses de 2022. Portanto, estacionar a moto em bolsões nas ruas representa um perigo para os motociclistas. O ideal é parar em um estacionamento.

Contudo, em alguns locais, o motociclista acaba sendo obrigado a deixar sua moto estacionada na rua. Se não houver outro jeito, sempre trave o guidão da moto e use algum dispositivo antifurto. Correntes e cadeados comuns são facilmente burlados por ladrões especializados, por isso prefira travas de disco em aço inox ou carbono. Afinal, segundo o experiente mecânico, Marcelo Peixoto: "entre uma moto travada e com dispositivo antifurto e outra 'solta', o ladrão com certeza vai escolher a mais fácil de levar".

Tome cuidado nos fins de semana

De acordo com o Boletim Tracker-Fecap, os furtos estão bem distribuídos ao longo dos dias da semana, porém aos sábados e domingos acontecem 30,41% dos incidentes em geral.

Já no caso dos roubos, o domingo é o dia preferido pelos ladrões, com 32,25% das motos roubadas no Estado de São Paulo. Se somarmos com as ocorrências registradas aos sábados, esse percentual chega a 51%, ou seja, mais da metade das ocorrências de roubos de motos acontecem no fim de semana.