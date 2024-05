Zona Azul: projeto prevê 'chorinho' ao usar vaga de estacionamento rotativo

Geralmente, a taxa corresponde à uma hora de estacionamento e, embora varie conforme a região, não costuma passar de R$ 10.

Há, basicamente, duas maneiras de o condutor ser multado em estacionamento rotativo. A primeira é por estacionar em uma vaga regulamentada sem ativar o crédito digital ou comprar o talão de papel rotativo. E a segunda é por estourar o tempo máximo de permanência na vaga.

Por isso, ao estacionar em uma vaga de Zona Azul, o condutor deve comprar o crédito por um aplicativo credenciado ou em um ponto de venda físico próximo ao local.

Conforme o Artigo 181 do CTB, estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa de estacionamento regulamentado) configura infração de natureza grave.

As penalidades geram multa no valor de R$195,23 e a soma de cinco pontos na habilitação. Há, ainda, a medida administrativa de remoção do veículo, que poderá ocorrer caso o motorista não seja encontrado para retirar o carro e ele estiver ocupando a vaga, sem pagar, por muito tempo.

Vale ressaltar que, quando para o embarque e desembarque de passageiros, o motorista não precisa pagar a tarifa do estacionamento rotativo. Mas, para isso, o tempo de parada deve ser restrito apenas ao embarque ou desembarque (questão de poucos minutos), sem desligar o carro e sem interromper ou perturbar o fluxo de veículos e pedestres.