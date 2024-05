Motorista pode perder CNH por ultrapassar 'errado'; veja possíveis mudanças

Conforme o artigo, deverá ser considerada infração gravíssima a prática de ultrapassagens perigosas ou direção irresponsável que tenham causado, ou ameaçado causar, acidente grave com potencial de dano à vida dos envolvidos. Nesse caso, conforme o projeto, qualquer manobra praticada pelo motorista em desacordo com as normas estabelecidas pelo CTB que coloque em risco iminente a segurança viária, a vida ou a integridade física de pessoas, poderá ser enquadrada no artigo.

Vale ressaltar que em veículos cujo condutor não seja identificado, a penalidade prevista no artigo será aplicada ao proprietário, a menos que seja comprovado que o carro estava sob a responsabilidade de terceiros devidamente autorizados.

As penalidades do novo artigo serão a multa gravíssima multiplicada 10 vezes (chegando ao valor R$ 2.934,70) e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Caso o motorista volte a praticar essa mesma infração dentro do período de um ano, a penalidade de suspensão deverá ser aplicada em dobro - podendo deixar o condutor impedido de voltar a dirigir por dois anos.

Como justificativa, o autor do projeto menciona que ultrapassagens perigosas e a direção irresponsável representam uma das principais ameaças à segurança nas rodovias e estradas do país, colocando em risco não apenas a vida do condutor, mas também de todos os usuários da via.

Por isso, aplicar penalidades severas (como multa de valor elevado e suspensão da CNH) é uma maneira de coibir os motoristas de cometerem essa perigosa infração. O projeto aguarda a designação de relator na Comissão de Viação e Transportes.

CTB estipula situações em que ultrapassagem gera multa

Quando as condições da pista são favoráveis e a sinalização permite, não há problema em realizar a ultrapassagem - com segurança. No entanto, existe uma série de situações que em que ela não é permitida pela legislação, ou seja: situações que configuram infração de trânsito. São elas: