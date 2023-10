A "revolução" tecnológica deve chegar em mais um ano ao lugar que um dia produziu o SUV mais desejado do Brasil, o Ford EcoSport. Hoje, Camaçari está quase deserta e sabemos desde já que o complexo industrial demandará investimento pesado da China e um baita cumprimento de benefícios fiscais por parte do governo.

A fórmula da fabricação, dos produtos, baterias e derivados além dos carros, nós desconhecemos. Os chineses são misteriosos e tudo por aqui é muito novo.

A BYD sabe que o horizonte elétrico em céu de brigadeiro está ameaçado pela nova tributação do governo - dói escrever 35% de desincentivo ao futuro BEV. Compreendo que as alternativas do etanol estão em pauta, mas não podem transformar o país em uma ilha. O governo comprou a ideia e, depois de debater a questão com as montadoras locais, chamou a Anfavea para ser madrinha do novo imposto.

Os chineses, sem falar de política ou mencionar quem quer que seja, estão sentados em cima de um baú cheio de dinheiro. Muita grana para colocar na rua a próxima fase do plano, dita diretamente pela vice-presidente Stella Lee ao colunista que vos escreve: "vamos liderar no segmento que somos especialistas".

A liderança dos asiáticos parece inquestionável para o futuro, vide até o que já vem aprontando em termos de emplacamentos a concorrente GWM. E tudo na velocidade que assisto desde o último ano.

No portfólio BYD, o Song Plus será fabricado na Bahia e certamente receberá o visual que vi no Salão de Munique, no mês passado. O utilitário híbrido será a melhor aposta, mas não descarte a picape como produto mais lucrativo do futuro polo automotivo chinês. Dolphin e Seagull estão no cardápio de fabricação porque os elétricos feitos no Brasil poderão ganhar um apelo fiscal diferenciado.