PSV x Liverpool: Palpites e Estatísticas - Champions League 29/01

PSV x Liverpool: palpites do UOL Apostas

Palpite 1: Vencedor do Encontro: Liverpool — 2.25 na Aposta Ganha.

Vencedor do Encontro: Liverpool — Palpite 2: Próximo Gol (1º Gol): Liverpool — 1.85 na Superbet.

Próximo Gol (1º Gol): Liverpool — Palpite 3: Total de Gols: Menos de 3.5 — 1.66 na EstrelaBet.

O PSV vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Estrela Vermelha, em uma partida movimentada pela Champions League. O time holandês mostrou sua força ofensiva com dois gols de Luuk de Jong aos 17’ e 23’, além de um gol de Ryan Flamingo ainda no primeiro tempo.

Já o Liverpool venceu o Lille por 2 a 1 após susto no primeiro tempo, garantindo a vaga direta para as oitasvas de final do torneio. Mohamed Salah, aos 34’, e Harvey Elliott, aos 67’, foram os responsáveis pelos gols dos Reds, enquanto Jonathan David, aos 62’, descontou para o time francês. Com esse resultado, a equipe inglesa manteve sua liderança isolada no grupo e chega embalada para o confronto contra o PSV.

Quais apostas para PSV x Liverpool valem a pena?

O duelo entre PSV e Liverpool na Champions League promete um embate interessante entre uma equipe já classificada e outra que luta para avançar. Confira abaixo três palpites para esse jogo: