Verona x Genoa: Palpite, Onde Assistir, Horário e Escalações - 13/04

O Genoa chega com moral após uma sequência positiva, enquanto o Verona tenta reencontrar o caminho das vitórias em casa.

Verona x Génova: Palpites do Dia

Palpite 1. Aposta em menos de 2.5 gols – 1.48 na Bet365.

Aposta em menos de 2.5 gols Palpite 2. Mais de 4 cartões no jogo – 2.07 na Superbet.

Mais de 4 cartões no jogo Palpite 3. Verona Handicap 0 – 2.01 na Alfa.bet.

As odds estão sujeitas a mudanças pelas bets sem aviso.

Verona x Génova: Onde assistir

A partida terá transmissão no Brasil através da Disney+. Confira todas as informações do jogo: