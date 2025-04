Atlético-MG x Vitória Palpite: Onde Assistir, Escalações e Estatísticas - Série A

No domingo, no 13 de abril, às 20h30 (horário de Brasília), o Mineirão será palco de um confronto de tirar o fôlego entre Atlético-MG e Vitória, válido pela 3ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Dois times que ainda não venceram no campeonato se enfrentam em um duelo que pode definir os primeiros rumos da temporada.

O Galo, que vem de um empate contra o São Paulo, busca reencontrar seu futebol ofensivo para sair da zona de rebaixamento. Já o Vitória, derrotado pelo Flamengo na última rodada, tenta surpreender fora de casa para conquistar seus primeiros pontos na competição.