Braga x AVS: Palpite, Onde Assistir e Escalações - 13/04

Como chega o AVS

AVS enfrenta dificuldades fora de casa, com uma defesa porosa, especialmente nos minutos finais do jogo. Precisam ajustar para surpreender.

Confronto direto entre equipes

Em 2024, Braga venceu por 1 a 0 fora de casa. O jogo foi equilibrado, decidido no final, com AVS terminando com um jogador a menos.

Grande variedade de mercados de apostas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Serviço de Jogo