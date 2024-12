Quais os métodos de pagamento 1xBet em 2024?

Transferência bancária

A transferência bancária é outra forma confiável e segura de depositar e sacar na 1xBet. Ele é bem similar ao Pix, já que as transferências são instantâneas. A diferença está apenas no sistema, já que estes são TEDs.

O valor mínimo para depósitos via transferência bancária é de R$11 e pode ser feito pelos maiores bancos do Brasil, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Banco Original e Santander.

Carteiras digitais

Na 1xBet, você também pode usar carteiras digitais como Vcreditos, AstroPay, Neteller e Payz. Essas carteiras são intermediárias entre sua conta bancária e a casa de apostas, assim, você recarrega o seu saldo nela e transfere diretamente para a 1xBet.

O valor mínimo de depósitos na 1xBet utilizando carteiras digitais é de R$6, com valores máximos variando conforme a carteira. O tempo de transferência é imediato, já que tudo é feito digitalmente.