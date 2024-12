Quais são os métodos de pagamento na KTO? A KTO Paga Mesmo?

Entretanto, não se preocupe, porque a KTO paga mesmo e, dependendo do valor, o saque KTO cai na hora.

Para realizar o seu saque, clique na seta apontada para baixo ao lado do botão de depósito e escolha a opção “Saque”. Em seguida, selecione o valor e o Pix e receba o seu dinheiro conquistado na KTO.

Os métodos de pagamento da KTO têm limite?

As casas de apostas limitam os seus valores de depósito e saque, de modo geral. Isto é uma prática comum nas plataformas de bet no Brasil.

Para fazer um aporte no site, o depósito mínimo KTO é de R$20 e o máximo de R$50.000. Já para fazer a retirada do seu dinheiro, o saque mínimo é R$30 e o limite de saque KTO é R$25.000.

Métodos de Pagamento Legais depois da regulamentação das apostas no Brasil

O Ministério da Fazenda regulamentou as apostas no Brasil e, consequentemente, os métodos de pagamento. As empresas estão fazendo suas mudanças para ficar de acordo com as novas diretrizes. A partir da nova Portaria nº 1.207, de 29 de julho de 2024, as plataformas de apostas estão permitidas a disponibilizar os seus pagamentos através de: Pix, TED e cartão de débito ou pré-pago.