Métodos de pagamento na B2XBet: Do depósito ao saque

Contudo, caso você tenha algum problema na hora de fazer o depósito, ou na hora de sacar os seus lucros, você pode contactar o suporte ao cliente, disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

O suporte da B2XBet vai te auxiliar a resolver o problema, ou esclarecer o motivo do erro.

Métodos de Pagamento Legais depois da regulamentação das apostas no Brasil

A Regulamentação da “Lei das Bets” segue a ser feita pelo governo brasileiro para dar maior segurança aos apostadores. Entre algumas medidas está a medida referente aos métodos de pagamentos.

Em norma emitida em abril de 2024, o governo brasileiro determinou que as casas de apostas esportivas ofereçam como método de transferência: PIX, TED, cartões de débito ou cartões pré-pagos. Acompanhe todas as notícias sobre apostas esportivas no Brasil na seção de Notícias do UOL Apostas.

Assim, a B2XBet oferece aos seus apostadores o método de pagamento mais utilizado pelos brasileiros atualmente, o PIX. Associado ao CPF, o método de pagamento é um dos mais seguros também.