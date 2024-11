Grêmio x São Paulo: Palpites, estatísticas e escalações | 01/12/2024

O empate não acontece entre as equipes desde 2020, quando empataram em 0x0 em duas oportunidades. Uma pela Copa do Brasil e outra pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Porto Alegre pode contar com o pouco interesse do São Paulo nesta reta final de campeonato, garantindo mais um ponto para fugir do risco de cair para a Série B.

Desempenho recente do Grêmio

O Grêmio não vence na competição desde a rodada 31, quando venceu o lanterna do Brasileirão. Desde então foram três empates e uma derrota para o vice-líder Palmeiras. E com esse histórico recente, o empate tem se mostrado recorrente para a equipe do sul.

Últimos 5 jogos

🟡 Cruzeiro 1 x 1 Grêmio

🟡 Grêmio 2 x 2 Juventude

❌ Palmeiras 1 x 0 Grêmio

🟡 Fluminense 2 x 2 Grêmio

✅ Grêmio 3 x 1 Atlético-GO

Provável escalação do Grêmio

No jogo contra o Cruzeiro, o técnico Renato Portaluppi surpreendeu ao promover o zagueiro Rodrigo Caio ao time titular. E o zagueiro foi um dos destaques da equipe. Caso não tenha problemas físicos, já que possui histórico de lesão, o jogador deve se manter na equipe que começa o jogo no domingo. Rodrigo Ely e Geromel são outras opções para assumir a vaga, mas o Grêmio deve ir a campo com: