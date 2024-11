Fortaleza x Flamengo: Palpites, estatísticas e escalações | 26/11/2024

Artilheiro do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, Juan Lucero é o típico atacante camisa 9. No jogo do primeiro turno, o jogador do Leão deixou a sua marca para selar a vitória do Fortaleza. Acreditar que o jogador pode repetir a dose pode dar bons frutos. E a B2XBet paga 3.50 para o gol de Lucero a qualquer momento.

Desempenho recente do Fortaleza

O Fortaleza vem de uma sequência de jogos com times cariocas. E após o técnico Vojvoda assumir o comando, a equipe cearense tem se mostrado muito competitiva, independente do adversário. A promessa é de um jogo disputado, com as equipes buscando a vitória.

Últimos 5 jogos

Fluminense x Fortaleza - jogo a ser realizado nesta sexta, dia 22/11