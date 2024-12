Fluminense x Cuiabá: Palpites, estatísticas e escalações 05/12/2024

Ambas as equipes marcam ou mais de 2.5 gols: Sim - Risco menor

Este é um palpite muito interessante. Você precisa que ambos os times façam gols, o que é provável tendo em vista a má fase das equipes, ou, que tenha mais de 2.5 gols no jogo. Ou seja, se os dois times marcarem, você ganha, ou, se tiver 3 gols ou mais no duelo, você também vence a aposta. Como é um confronto tenso e com equipes fragilizadas, as duas possibilidades são possíveis de ocorrer e configuram um bom palpite para este duelo.

Jogador sofrerá falta - John Arias +3 - Risco moderado

John Arias é o craque do Fluminense e a bola passa pelos seus pés em praticamente todos os ataques da equipe carioca. Ainda mais sem contar com a ajuda de Ganso no setor ofensivo, o meia tricolor será a principal peça do time e, com isso, deve ser perseguido pelos defensores. O colombiano é um atleta que busca o contato e o drible, além de ter ótima bola parada, o que faz com que ele queira oportunidades de cobranças de falta nos seus pés.

Resultado final e ambas as equipes marcam: Vitória do Fluminense - Risco elevado

Levando em consideração o favoritismo iminente do Fluminense e, sem deixar de lado a má fase do clube, este palpite em vitória do Tricolor com ambas as equipes marcando é uma alternativa bem interessante e que pode ser lucrativa. Uma vitória do time de Laranjeiras por um placar em que sofra gol é um palpite bem plausível nesta partida.